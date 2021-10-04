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Отключить рефлексы: мог ли подозреваемый в убийстве студенток в Гае сымитировать кому

Марина Найденкова

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Отключить рефлексы: мог ли подозреваемый в убийстве студенток в Гае сымитировать кому
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Подозреваемый в убийстве трех девушек в Гае Александр Лазарев вряд ли притворяется, что находится в коме. Сымитировать такое состояние почти нереально. Ведь отключить рефлексы, которые проверяют врачи с помощью ряда элементарных тестов, невозможно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мануальный терапевт, остеопат и невролог Александр Евдокимов.

Telegram-канал Shot написал, что Лазарева правоохранители пока не могут допросить. Он не реагирует на внешние раздражители. По словам врачей, у подозреваемого так называемая кома неизвестной этиологии, хотя физически он в полном порядке. Полицейские предполагают, что подозреваемый притворяется.

По словам Евдокимова, даже при обследовании пациента без специального оборудования врачи могут понять, находится ли человек в коме или нет. Сымитировать состояние комы возможно, но при точной диагностике профессиональными врачами пациента все равно разоблачат.

Например, есть ряд элементарных тестов, среди которых световые и звуковые. Если пациент имитирует, он сразу будет разоблачен, потому что хотя бы один рефлекс сработает. Кроме того, как правило, при коме у человека присутствует расходящееся косоглазие — глаза реагируют на раздражители несинхронно. При тяжелых состояниях реакции вовсе отсутствуют. Сыграть такое состояние практически нереально.

— Например, если резкий звук включить, то будет рефлекс, легкое дерганье. Если человек имитирует, он не сможет сдержать этот рефлекс. И, конечно, анализы. Если по анализам ничего нет, могут сделать электроэнцефалографию — сымитировать на ней практически невозможно, — сказал Евдокимов.

Также врач отметил, что вещества отравляющего свойства или меняющие психику также могут вызывать состояние комы, что легко выявить с помощью лабораторных анализов.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

После этого региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

В результате подозреваемого в убийстве трех студенток задержали.

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