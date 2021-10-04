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«Вторая пошла!»: Иван Охлобыстин выдал замуж еще одну дочь

Анастасия Колоскова

Общество
«Вторая пошла!»: Иван Охлобыстин выдал замуж еще одну дочь
Фото: instagram.com/@psykero1477

Еще одна дочь известного актера и режиссера Ивана Охлобыстина вышла замуж. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию счастливых молодоженов.

— Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира, — подписал Охлобыстин снимок, на котором жених и невеста держат на руках двух собачонок, также одетых в нарядные костюмы.

Также в своем аккаунте он разместил видеоролик с торжественным моментом регистрации.

Кроме того, актер выложил фото, на котором целует свою жену Оксану на фоне дворца бракосочетания.

— Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла! — написал 55-летний многодетный отец.

Напомним, у четы Охлобыстиных шестеро детей.

В мае вышла замуж их старшая дочь Анфиса. Ее избранником стал молодой человек по имени Дмитрий.

Актер Иван Охлобыстин является отстраненным от служения священником РПЦ. Этим летом он допустил свое возвращение к священнослужению, однако для этого, по его словам, должна быть «воля Божия».

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