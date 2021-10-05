Сбежавший из изолятора убийца Мавриди полностью признал свою вину

Фото: СК РФ

Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, побеге из следственного изолятора в Истре и удержании заложника, полностью признал свою вину. Об этом во вторник, 5 октября, рассказал замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

— Да (вину признал — прим. «ВМ»). Хотя до побега он частично признал вину в совершенных преступлениях, но после задержания он был дополнительно допрошен, и в ходе этого допроса он полностью признал вину во всех предъявленных ему обвинениях, — цитируют РИА Новости слова Руслана Юсупова.

До этого сообщалось, что Мавриди во время задержания разыграл перед сотрудниками полиции спектакль, выдав себя за Владимира Ивановича Иванова. Он заявил, что приехал в столицу из Ростова три дня назад, не имеет постоянной регистрации и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Побег из ИВС в подмосковной Истры

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В понедельник, 13 сентября, стало известно, что Александра Мавриди задержали в столице. Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО).

Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

Во вторник, 14 сентября, ему предъявили обвинение в побеге.