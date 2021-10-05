Появились подробности крупного пожара в Северном Чертанове

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Россия, Москва, Сумской проезд, 17к2 Карта всех событий

В результате крупного пожара в районе Северное Чертаново погибли два человека, еще семь пострадали. Об этом во вторник, 5 октября, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», на лестничной площадке спасатели нашли двоих погибших жителей дома — женщину и несовершеннолетнего ребенка. По предварительной версии, они скончались от отравления продуктами горения.

Еще семь человек доставили в больницу с признаками отравления.

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Пожар произошел в ночь на 5 октября в двухкомнатной квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Его площадь составила 30 квадратных метров.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ»: расчеты пожарно-спасательных отрядов № 203 и № 215, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Благодаря слаженным действиям пожарные спасли 30 человек.

Видео: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек в результате случившегося, а прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».