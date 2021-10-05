Захарова прокомментировала сбои в Facebook, WhatsApp и Instagram

Фото: МИД РФ

Россия должна развивать информационные технологии. Из-за тех процессов, которые в настоящее время наблюдаются в США, такой локдаун, который произошел 4 октября, может случиться в любую секунду. Об этом во вторник, 5 октября, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это история о той самой информационной безопасности, о которой мы говорим столько, о которой мы вносим столько резолюций о взаимодействии и сотрудничестве, это история про то, что мы не должны, мы обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями, — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В понедельник, 4 октября, Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Сбой в работе социальной сети Facebook произошел из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом во вторник, 5 октября, сообщила команда инженеров компании.

Проблемы в работе серверов также были зафиксированы в Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев. Позднее сбои начали наблюдаться в Snapchat, а также в YouTube и Viber.