Фото: Прокуратура Москвы

Тимирязевская улицадом 44 Карта всех событий

Прокуратура Москвы контролирует ход проверки по факту ДТП на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 8 октября.

По словам представителя ведомства, на Тимирязевской улице в районе дома 44 водитель автомобиля ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих девушек, в том числе 17-летнюю.

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— 21-летний виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения, — сообщила Нефедова.

Ранее стало известно, что в ДТП пострадали три девушки — все они студентки Тимирязевской академии, как и сам виновник аварии. По предварительной информации, все пострадавшие госпитализированы с нетяжелыми повреждениями.

Со слов виновника ДТП, он «перепутал педали». В ближайшее время его повезут на медицинское освидетельствование.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь–август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.