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Лавров призвал Евросоюз теснее сотрудничать с Россией

Полина Долганова

Политика
Лавров призвал Евросоюз теснее сотрудничать с Россией
Фото: МИД РФ

Российский газопровод «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» были задуманы, чтобы повысить энергетическую безопасность Европы. В связи со сложившейся ситуацией с ростом цен на газ в ЕС Москве и Брюсселю стоит сотрудничать более тесно. Такое мнение в пятницу, 8 октября, выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Еврокомиссия не поддерживает энергетическое сотрудничество с отдельными европейскими странами на политическом уровне.

— И в нынешней ситуации резкого роста цен на углеводороды, особенно на природный газ, электроэнергию в странах ЕС, конечно, становится очевидным, что нам в этой сфере нужно гораздо теснее, гораздо более системно сотрудничать, — цитирует главу МИД РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

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