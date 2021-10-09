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Супруга Запашного госпитализирована с травмой головы

Виктория Храменкова

Общество
Супруга Запашного госпитализирована с травмой головы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Элен Запашная-Райхлин, жена знаменитого дрессировщика Аскольда Запашного, госпитализирована с травмой головы. Об этом телеканалу 360 сообщил источник в экстренных службах.

На данный момент жена народного артиста РФ находится в Городской клинической больнице имени Пирогова в Москве. Медицинские работники накладывают на рану швы, сообщает источник.

Отмечается, что общее состояние Элен не вызывает опасений. После всех необходимых процедур супругу дрессировщика выпишут домой.

Подробности случившегося не сообщаются. Ушибленно-рваная травма головы была получена по неосторожности.

В июле «Вечерняя Москва» писала о том, что сестру и племянника Запашных уволили из цирка за жестокое обращение с животными. Кроме того, сестра была уличена в рукоприкладстве в отношении одной из сотрудниц. Как поясняется, мать и сын, представляющие известную цирковую династию, нарушили трудовую дисциплину. Сами представители известной цирковой династии категорически против принятого решения. Прославленные родственники артистов Аскольд и Эдгард ситуацию никак не прокомментировали.

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