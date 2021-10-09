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Кинолог: Необязательно выгуливать собаку рано утром

Виктория Храменкова

Общество
Кинолог: Необязательно выгуливать собаку рано утром
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Собаки умеют подстраиваться под образ жизни своего хозяина, поэтому можно не выгуливать животное рано утром, а провести это время в кровати. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— За долгие годы жизни с человеком питомцы научились подстраиваться под образ жизни хозяина. Вы вполне можете приучить собаку к такому графику, к которому привыкли именно вы, — сообщил кинолог.

Главное, чтобы питомец не терпел более 12 часов. Это может привести к проблемам с мочевыводящими путями и пищеварительной системой, передает слова кинолога РИА Новости.

Также, если вы хотите поспать подольше, накануне стоит сходить с собакой на улицу, допустим, в десять часов вечера. Для взрослой собаки важно, чтобы перерыв между прогулками был не более 12 часов, отметил Голубев.

Для собак важны не сами утренние прогулки, а ритуалы. Ведь эти питомцы следуют определенным заученным ранее схемам.

4 октября, во Всемирный день защиты животных, в столичном комитете ветеринарии рассказали о трех главных правилах для владельцев питомцев. Самое важное — надлежащий уход за любимцами.

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