Эдвард Бил сжег свои права и пообещал больше никогда не управлять автомобилем

Фото: Youtube / Edward Bil

Пранкер Эдвард Бил сжег свои водительские права на камеру. Этим поступком Бил заявил, что больше не будет приносить проблем другим участникам движения.

Пользователи Сети оценили его инициативу. Однако многие все равно не поверили, что он сдержит свое обещание.

Такое решение скандальный блогер принял после общения с участниками спортивного клуба «Ахиллес» для людей с ограниченными возможностями, пишет РЕН ТВ.

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера.