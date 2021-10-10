Посетитель Apple Store в Нью-Йорке ударил охранника ножом за требование надеть маску

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В США посетитель магазина Apple Store напал с ножом на охранника. Об этом сообщил телеканал NBC New York.

Инцидент произошел в магазине Apple, который находится в нью-йоркском районе Челси. 37-летний охранник попросил посетителя надеть медицинскую маску. В ответ на просьбу злоумышленник схватился за нож и нанес сотруднику магазина несколько ранений, после чего с места происшествия скрылся.

Потерпевшего доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Согласно действующим нормам, жители Нью-Йорка не обязаны носить маски. Однако отдельные организации имеют право вводить обязательное ношение масок на своей территории. Компания Apple ввела эту норму как для своих сотрудников, так и для клиентов, сообщает NBC.

В сентябре полиция задержала мужчину, который учинил разбойное нападение в магазине в центре Москвы. Инцидент произошел в магазине на Тверской улице.

Злоумышленник взял со стеллажа бутылки с дорогостоящим алкоголем и спрятал их под одеждой. После чего он попытался покинуть здание. Однако заметивший это администратор преградил путь похитителю. В ответ тот достал нож и начал угрожать расправой.