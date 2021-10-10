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США исключили часть россиян из санкционных списков при подготовке визита Нуланд

Анастасия Колоскова

Политика
США исключили часть россиян из санкционных списков при подготовке визита Нуланд
Фото: соцсети

США убрали из санкционных списков некоторых российских представителей в обмен на согласие России на визит замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, посещение Нуланд российской столицы было желанием американской стороны.

— Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах, — рассказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Дипломат утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, является ли это подтверждением того, что американская сторона сняла ограничения с российских представителей.

— Да, конечно. Вы разве сомневались в общественной дипломатии? Мне кажется, что этот подход наши западные партнеры должны анализировать и понимать, что мы можем отвечать негативом на негатив, мы можем отвечать позитивом на позитив и делаем всегда выбор в пользу второго, — заключила представитель МИД.

До этого политолог и журналист Георгий Бовт выразил мнение, что визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд 11–13 октября в Россию, вероятно, связан с перспективами переговоров о стратегической стабильности, обсудить которую президенты Владимир Путин и Джозеф Байден договаривались на переговорах в Женеве в июне.

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