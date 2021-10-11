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«Решили назначить на роль нового Ефремова»: Собчак возмутилась «фейками» в СМИ

Юлия Курганова

Происшествия
«Решили назначить на роль нового Ефремова»: Собчак возмутилась «фейками» в СМИ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак после смертельного ДТП рассказала о помощи пострадавшим в аварии в Сочи, а также призвала не распространять фейки. Сообщение журналистки опубликовано в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам журналистки, она разговаривала с супругом пострадавшей Оксаны Садовник. Собчак обвинила СМИ в публикации неверной информации о семье женщины.

— Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку, — написала телеведущая.

В ближайшее время Собчак обещала решить вопрос о лечении Садовник в Москве.

Она также обвинила журналистов в распространении лжи о себе.

— Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение, — сообщила знаменитость.

Также Собчак попросила обратить внимание на видео из аэропорта, которое ранее появилось в Сети. На кадрах она в воздушной гавани в Сочи запечатлена без видимых повреждений.

— Никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь, — отметила телеведущая.

Собчак подчеркнула, что уехала домой после аварии только после того, как ей сказали, что к месту ДТП едут врачи и спасатели.

Очевидец рассказал, что Собчак покинула место смертельного ДТП почти сразу. По его словам, телеведущей не было на месте аварии в Сочи уже через пять минут после столкновения.

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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