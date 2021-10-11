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Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение экономики отношений

Михаил Алимов

В мире
Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение экономики отношений
Фото: twitter/NobelPrize

Нобелевскую премию по экономике получили канадско-американский экономист Дэвид Кард и исследователи из США Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в Нобелевском комитете Королевской академии наук.

Отмечается, что Кард заслужил премию «за его эмпирический вклад в экономику труда». Двое других исследователей удостоены ее за вклад в методологию исследований причинно-следственных связей, передает ТАСС.

До этого Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппино-американской журналистке Марии Рессе. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Также Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его наградили за «бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Кроме того, 4 октября Нобелевскую премию в медицинской области присудили за исследование реакций организмов на температуру. Лауреатами оказались ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Оба исследователя в свое время открыли молекулы-рецепторы, запускающие биохимические реакции, из-за которых люди ощущают тепло, холод или прикосновения.

23 сентября стало известно, что лауреаты Нобелевской премии будут получать награды в своих странах из-за пандемии коронавируса в конце текущего года. На церемонию в Стокгольме смогут попасть местные жители. Лауреатов объявят в период с 4 по 11 октября, а вручение планируют провести 10 декабря.

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