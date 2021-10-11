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Экс-директор школы в Махачкале перенес сердечный приступ после гибели ученика

Иван Юминов

Происшествия
Экс-директор школы в Махачкале перенес сердечный приступ после гибели ученика
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бывший директор школы в Махачкале, где погиб ученик от удара ножом, попал в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщили в региональном минздраве в понедельник, 11 октября.

— Директор школы № 51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

11 октября сообщалось, что в школе № 51 ученик ударил ножом другого школьника. Пострадавший был доставлен в больницу, где он позже скончался.

После этого директора школы и его заместителя уволили с должностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В тот же день в одной из школ Новосибирска мальчик бросил линейку в одноклассницу и лишил ее глаза. Треугольник вонзился девочке в глаз на глубину шесть миллиметров, ее доставили в больницу.

Школьницу уже прооперировали и зашили роговицу. Как уточнила мама девочки, дочери предстоит провести еще одну операцию — необходима пересадка хрусталика.

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