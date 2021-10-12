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Суд арестовал мужчину, который толкнул женщину под колеса электробуса у Киевского вокзала

Виктория Сикерина

Происшествия
Суд арестовал мужчину, который толкнул женщину под колеса электробуса у Киевского вокзала
Фото: @moscownewsagency
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Дорогомиловский районный суд арестовал 27-летнего молодого человека, который ударил женщину на площади Киевского вокзала, в результате чего она упала под колеса проезжающего мимо электробуса и скончалась на месте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 12 октября.

Мужчине вменяют уголовную статью «Убийство», уточнили в ведомстве.

Трагическое происшествие случилось вечером в воскресенье, 10 октября, на площади Киевского вокзала в Москве. В Сети появилась видеозапись, на которой виден конфликт, случившийся между мужчиной и женщиной. На кадрах женщина гонится за мужчиной и ударяет его несколько раз. После этого он бьет ее в ответ. После удара женщина упала на проезжую часть под колеса подъезжавшего к остановке электробуса. Полученные ею травмы оказались смертельными.

Полиция задержала мужчину, все обстоятельства и причины инцидента на месте выяснили сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Также 10 октября сообщили, что по факту гибели женщины, упавшей под электробус на западе столицы, возбудили уголовное дело, расследование которого проконтролирует прокуратура.

Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева рассказала, что обвиняемого в изнасиловании и убийстве под Орехово-Зуево жителя Московской области приговорили к пожизненному лишению свободы.

Мужчине вменили уголовные статьи «Изнасилование», «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера», а также взыскали компенсацию морального ущерба в размере четырех миллионов рублей.

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