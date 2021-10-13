Капитальный ремонт Старорязанского шоссе проведут в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Старорязанское шоссе Карта всех событий

В Московской области в 2022 году проведут капитальный ремонт Старорязанского шоссе. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

На дорогах Подмосковья будут продолжаться комплексные мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Особое внимание планируется уделить самой аварийной региональной дороге — Старое Рязанское шоссе. Оно имеет протяженность более 40 километров.

Запланирован капитальный ремонт дороги, установка разделительного осевого ограждения, светофоров, тротуаров, линий освещения и новых остановок. Основной целью является снижение числа погибших в четыре раза к 2023 году, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 12 октября, «ВМ» писала, что Минтранс отказался от идеи перехода в России к бесплатному общественному транспорту к 2035 году. Как отмечает глава ведомства Алексей Бакирей на данном этапе в проекте этого тезиса нет.