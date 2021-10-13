Врач рассказал о болезнях, которые можно диагностировать дистанционно

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Федеральное Минэкономразвития предлагает разрешить некоторым медицинским учреждениям ставить диагноз пациенту удаленно — очная консультация для этого не потребуется. Работа будет вестись в рамках эксперимента в течение трех лет.

Ольга Шарапова, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ», врач акушер-гинеколог, депутат Московской городской думы, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, кто сможет воспользоваться телемедициной и какие болезни можно определить удаленно.

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Какие болезни можно диагностировать дистанционно

— У нас в законе предусмотрены особенности медицинской помощи с применением телемедицины. По нему многие лечебные учреждения, особенно те, которые задействованы в борьбе с ковидом, проводят телемедицинские консультации. У нас в павильонах «Здоровье» в Москве было проведено 100 тысяч телемедицинских консультаций. Мы уже проводим такие консультации, в том числе и для беременных женщин. Это и экономия времени, и доступность, — подчеркивает эксперт.

Вместе с тем доктор отмечает, что поставить диагноз, если человек присутствует в больнице, будет проще, чем удаленно, так как на это влияет множество факторов.

— Важен и цвет кожи пациента, и другие детали. Первично человек должен прийти на консультацию очно и только после этого может использовать телемедицину. Хороши такие консультации в сфере диетологии, здорового образа жизни, физических нагрузок… А если пациент онкологический, то поставить диагноз удаленно не представляется возможным, — говорит врач.

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