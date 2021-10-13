Путин призвал быть готовыми к обострению на границе Афганистана

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Террористы из Сирии и Ирака стягиваются в Афганистан, они могут попробовать дестабилизировать обстановку в странах СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.

— Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии, — рассказал глава государства на встрече с представителями спецслужб стран СНГ.

Из-за этого важно вести постоянный мониторинг обстановки на границе Афганистана, подчеркнул он. Кроме того, следует быть готовыми оказать противостояние боевикам и при надобности проводить совместные спецоперации, приводит слова Путина РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.