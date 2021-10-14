Горожанам рассказали, как проходит проверка для присвоения статуса «московский врач»

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Кадровый центр московского департамента здравоохранения стал единой площадкой для проведения добровольной оценки, которая необходима для получения статуса «московский врач».

По словам заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елены Ефремовой, за пять месяцев своей работы кадровый центр выпустил более 1770 медиков, которые прошли первичную аккредитацию.

Для того чтобы провести процедуру проверки компетенций, в центре есть симуляторы нового типа, цифровые сервисы и другие удобства.

К настоящему времени статус «московский врач» присвоили уже 1538 специалистам.

Оставить заявку на прохождение оценочных процедур можно на портале кадрового центра. Проверка компетенций включает в себя тест на знание теории, демонстрацию навыков на практике, а также проверку действий при ситуационных задачах.

Претендовать на получение статуса могут медики, у которых есть действующий на момент проверки сертификат врача и опыт работы в сфере медицины не менее пяти лет. Также каждый кандидат должен составить свое портфолио.

Те специалисты, которые смогут получить соответствующий статус, будут в течение пяти лет дополнительно получать 15 тысяч рублей в месяц, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Профессионализм и квалификация — главные преимущества статуса «московский врач», который присваивается в рамках проекта департамента здравоохранения. Отмечается, что в конце августа 2021 года статус «московский врач» обрели еще 108 медиков из столицы.

Как рассказал главный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев, на последнем испытании потенциальный «московский врач» должен не только поставить диагноз, но и обосновать его, составить план лечения.