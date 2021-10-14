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Выставка о художнике Таире Салахове откроется на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка о художнике Таире Салахове откроется на ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, проспект Мира, 119с14Карта всех событий

Главная выставка страны представляет выставку, посвященную памяти народного художника СССР, Азербайджанской Республики и Российской Федерации, Героя социалистического труда Таира Салахова. Экспозиция откроется в павильоне Азербайджанской Республики.

Таир Салахов является основоположником живописи «сурового стиля» в азербайджанском и русском искусстве второй половины XX века. Его работы можно встретить в Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, Государственном музее Востока, Музее русского искусства (Тайвань), Национальном музее искусств Азербайджана (Баку).

Посетители увидят редкие фотографии из семейного архива художника, освещающие как периоды творческого пути, так и личную жизнь живописца. Будет представлена видеоинсталляция «Бесконечность», подготовленная внуком мастера — Кайханом Салаховым.

Экспозиция открыта с 16 октября по 29 ноября.

Вход на выставку бесплатный, сообщается на сайте ВДНХ.

А с 15 октября в павильоне «Рабочий и колхозница» открывается экспозиция «Гений в юбке и ее эпоха», посвященная русскому модельеру и театральному художнику Надежде Петровне Ламановой. Ее называют «русской Коко Шанель». Она является первопроходчицей среди плеяды русских и советских модельеров. До 1917 года художница одевала императрицу, а после революции стала законодательницей советской моды.

Посетители увидят 70 подлинных театральных и бытовых костюмов, которые демонстрируют два самых насыщенных периода жизни модельера, — эпоху русского модерна до событий 1917 года и послереволюционное время. Также можно посмотреть и на реконструкции, воссозданные по архивным материалам.

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