«Думал, что это фейк»: избитый в метро москвич прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заступившейся за девушку в метро и избитый за это выходцами из Дагестана Роман Ковалев прокомментировал шутку российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. По его мнению, в ней нет ничего предосудительного.

Речь идет о сообщении, которое Нурмагомедов разместил на своей странице в соцсети Instagram. Спортсмен в шутку сравнил потасовку на ринге между представителями своей команды и ирландским бойцом Конором Макгрегором с избиением, жертвой которого стал Ковалев.

— Где моя медаль от Бастрыкина (председатель СК РФ — прим. «ВМ»)? Меня тоже толпой избили дагестанцы! — написал Нурмагомедов, как бы от лица Макгрегора.

По словам Ковалева, информация об этой шутке сначала показалась ему фейком.

— Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу! — приводит слова Ковалева «Газета.ру».

Ирландский боец в долгу не остался и тоже отреагировал на шутку российского бойца.

— Бастрыкин! Где медаль Хабибу, «наложившему в штаны»? Он заслуживает ее как наложивший в штаны на десятом ряду, — написал ирландец в Twitter, сопроводив сообщение фотографией потасовки 2018-го года.

Подвиг Романа Ковалева

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская», трое мужчин беспричинно приставали к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления.

Когда одна из пассажирок сделала им замечание, мужчины проявили агрессию и выплеснули ее на заступившегося за девушку Ковалева. Они напали на молодого человека, избив его ногами и применив против него бойцовские приемы. Позже Романа с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Вскоре всех троих агрессоров задержали. Ими оказались приезжие из Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет. Примечательно, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Побои».

6 октября суд отправил в СИЗО до 5 декабря всех троих фигурантов уголовного дела.

7 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро. Он поручил следователям возбудить уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия в отношении представителя власти.

11 октября Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву. Церемония награждения прошла в ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, где Ковалев проходит лечение.