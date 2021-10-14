Эксперт прокомментировал визит Виктории Нуланд в Москву

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Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Россию был своего рода дипломатической разведкой со стороны государственного департамента США. Такое мнение высказал член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко.

— Виктория Нуланд — тот человек, который профессионально занимается Россией, и прежде всего ей очень важно было понять атмосферу в Москве, встретиться с тремя ключевыми политическими фигурами, представляющими нашу страну, и в целом прозондировать настроение и возможности для достижения каких-то компромиссов со стороны России, — отметил он в комментарии argumenti.ru.

По словам Коротченко, переговоры были холодными и жесткими, российская сторона не согласилась идти на уступки и дала понять, что будет отстаивать свои позиции по спорным вопросам, например, в отношении Украины.

Переговоры, касающиеся стратегической стабильности и двухсторонних дипломатических отношений с Викторией Нуланд состоялись в МИД РФ. В ходе визита заместитель госсекретаря США встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и замминистра обороны генерал-полковником Александром Фоминым, замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

До этого политолог объяснил, в чем практическая польза визита Нуланд в Москву.