«Красавчик растет»: Седокова показала подросшего сына на пляже

Фото: instagram/annasedokova/

Певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram совместное фото супруга Яниса Тиммы и сына Гектора на пляже. Под снимком она рассказала о своей семье и взаимоотношениях между любящими мужчиной и женщиной.

По словам Седоковой, третий муж отлично ладит с ее детьми.

— Не спешите меня хейтить, но если мужчина знает, что ты его женщина, он не подает прозрачные намеки. Он говорит: «Ты моя женщина». И берет ответственность за тебя и за твою жизнь. За твоих детей, за твои расходы, за твои нервы, твои слезы и твою улыбку. Если женщина понимает, что ты ее мужчина, она не пишет тебе, что не определилась, что будет делать вечером. Если это ты, то она точно знает, что для нее не важны все вечера в жизни, если она не не с тобой, — написала знаменитость.

Подписчики артистки согласились с ее словами и отметили, что Гектор растет красивым ребенком.

«Сын красавчик растет»; «Как же точно написано!»; «Красивые», — оставили комментарии фолловеры.

Седокова рассказала о проблемах в отношениях с мужем. Недавно певица выпустила новый альбом Secret Soul, куда вошли новые треки. Она представила еще одну свежую песню — «Обезболил». Артистка отметила, что композиция — про отношения двух влюбленных, и рассказала своим подписчикам о проблемах в семье.