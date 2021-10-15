Трихолог рассказала, при какой температуре надо надевать шапку

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ходить по улице без головного убора в России в холодное время года не только некомфортно, но и вредно для волос и сосудов. При какой температуре воздуха следует обязательно надевать шапку, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас.

Многие россияне не носят головные уборы осенью, когда до зимних морозов еще далеко. Это не совсем правильно, так как спазм сосудов головы может наступить даже при незначительном «минусе», отметила она. Нужно учитывать и тот факт, что при ветре отрицательная температура воздуха ощущается и воздействует на организм намного сильнее, чем в тихую погоду.

— Надо смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Медик добавила, что спазм сосудов часто приводит к нарушению питания волос и их выпадению.

— Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать, — предупредила Кохас.

Трихолог назвала температуру воздуха, при которой шапка становится обязательным аксессуаром, если человек хочет сохранить здоровье волос и сосудов головы.

— Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка просто необходима, — заключила врач.

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