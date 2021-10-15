На БКЛ до конца года запустят 40 новейших поездов «Москва-2020»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Первый на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро новейший поезд «Москва-2020» начал перевозить пассажиров. До конца года планируется запустить еще 40 таких составов из-за открытия сразу десяти новых станций БКЛ. Этот участок станет самым большим одновременно открытым в московском метро. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что в городе уже с 2017 года курсируют поезда серии «Москва». А в прошлом году на Кольцевой линии начали доставлять пассажиров новейшие «Москва-2020». Теперь они есть уже на девяти линиях столичного метро, а на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской ветках курсируют только составы из серии «Москва».

— Мэр Москвы поручил, чтобы пассажиров в столице перевозил самый современный транспорт, поэтому темпы обновления поездов мосметро сегодня одни из самых высоких в мире. С 2010 года мы получили более 3600 вагонов, доля новых составов выросла с 12,6 процента до более 67, — передает Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

Он отметил, что средний возраст вагонов в метро столицы значительно уменьшился — с 22,5 до 12,2 года. А до 2023 года поступят еще 1300 новейших поездов, что означает обновление более 80 процентов всех составов подземки.

До этого Ликсутов рассказал, что после того как все участки БКЛ в столице будут открыты, на линию пустят более 100 новых поездов «Москва-2020». В них организованы USB-зарядки, датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации и климатические установки с обеззараживанием воздуха.