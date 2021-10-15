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Злоумышленник ограбил 84-летнего пенсионера в Южном Бутове

Илья Ашуров

Происшествия
Злоумышленник ограбил 84-летнего пенсионера в Южном Бутове
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Венёвская улица Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово был ограблен 84-летний пенсионер. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, пожилой мужчина шел домой по Веневской улице после получения пенсии за себя и жену. В какой-то момент к мужчине подошел незнакомец и обвинил его в краже денег: якобы пенсионер подобрал бесхозные деньги, принадлежащие ему. Чтобы доказать свою невиновность, пожилой москвич продемонстрировал ранее полученную пенсию. Злоумышленник воспользовался ситуацией, выхватил деньги из рук своей жертвы и скрылся.

Пенсионер обратился к правоохранителям, и спустя некоторое время похитителя задержали.

— Большая часть похищенных денежных средств у подозреваемого, 41-летнего ранее судимого приезжего, изъята и в ближайшее время будет возращена владельцу, — заключила Гузь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

В сентябре «ВМ» писала о еще одном случае ограбления пенсионеров. Тогда злоумышленник приметил в автобусе пожилую супружескую пару, которая возвращались с дачи в Москву. Он попытался вступить с пожилыми людьми в диалог и начал преследовать их, сделав вместе с ними пересадку.

Уже подойдя к подъезду своего дома на Таллинской улице, пенсионер обернулся и спросил у мужчины, почему он идет за ними. В этот момент незнакомец схватил пожилого мужчину за шею и повалил на землю. После этого он выхватил из рук пенсионера сумку с деньгами и документами и скрылся.

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