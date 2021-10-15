Депутат предложил ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить налоговую льготу работодателям за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. Письмо с предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

В своем обращении Сухарев отметил, что, согласно налоговому законодательству, основная ставка налога на прибыль составляет 20 процентов, из которых 3 процента зачисляется в федеральный бюджет, 17 процентов — в бюджеты субъектов.

В целях поддержки определенных категорий граждан регионы вправе снижать размер ставки налога, зачисляемого в бюджет субъекта. Такой возможностью воспользовалась Москва, предоставив компаниям право уплачивать в региональный бюджет 13,5 процента вместо 17 процентов при условии, что на предприятии работает не менее 50 процентов сотрудников, имеющих инвалидность, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов.

Подобная налоговая льгота создает стимул для предприятий брать на работу людей с ограниченными возможностями. Но есть еще одна категория, у которой есть проблемы с трудоустройством — люди старше 50 лет.

В связи с этим, по мнению Сухарева, необходимо внести изменения в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно снижение ставки налога с 20 до 15 процентов при условии, что 50 процентов и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет.

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