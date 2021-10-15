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МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза»

Анастасия Колоскова

Общество
МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза»
Фото: Роскосмос

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз», которым киноэкипаж будет возвращаться на Землю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию НАСА.

До этого стало известно о завершении разведки основного и запасного районов посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем. Также были определены маршруты, по которым наземная техника сможет оперативно прибыть к месту посадки.

Возвращение на Землю киноэкипажа в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко запланировано на утро воскресенья, 17 октября.

Замначальника Центра подготовки космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что реабилитация режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд может занять примерно десять дней после возвращения на Землю.

В среду, 13 октября, экипаж, в состав которого входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, начал тренировки по возвращению с Международной космической станции. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами. Все члены экипажа изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле.

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