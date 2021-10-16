Сирена сработала ночью на МКС из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»

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Сирена сработала на МКС в ночь на 16 октября. Причиной стал сбой в системе управления российского модуля, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

— У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену — прим. «ВМ»), чтобы они услышали, — рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Он также сообщил, что на модуле «Звезда» временно пропала готовность навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации.

Эксперт хьюстонского Центра управления полетами позднее сказал экипажу, что никаких действий от него не нужно, передает РИА Новости.

15 октября МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз», на котором киноэкипаж будет возвращаться на Землю. Станция развернулась на 57 градусов. Положение станции было восстановлено спустя полчаса с помощью двигателей российского модуля.

В настоящее время на МКС находится 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, и француза Тома Песке, который является командиром станции.

Кроме того, на борту МКС находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают художественный фильм под рабочим названием «Вызов».

Возвращение на Землю киноэкипажа Пересильд и Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого запланировано на утро воскресенья, 17 октября.

В среду, 13 октября, киноэкипаж начал тренировки по возвращению с Международной космической станции. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами. Все члены экипажа изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле.