Прокуратура проверит законность составления протокола на женщину, пострадавшую в столичном метро

Фото: Дмитрий Рухлецкий / Вечерняя Москва

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По поручению прокуратуры столицы прокуратура метрополитена проверит законность составления административного протокола в отношении женщины, которая пострадала в конфликте на станции метро «Текстильщики» во вторник, 12 октября. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 16 октября.

По словам представителя ведомства, прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении женщины, находившейся 12 октября 2021 года в вагоне метро в момент конфликта, протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

— Прокуроры истребовали для изучения в порядке надзора материалы по делу об административном правонарушении, — заключила Нефедова.

Ранее СМИ писали, что в отношении женщины, которая пострадала во время конфликта в метро, был составлен административный протокол. По ее словам, она якобы нецензурно выражалась, находясь в общественном месте.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что виновники конфликта на станции «Текстильщики» арестованы на два месяца.

12 октября на станции метро «Текстильщики» несколько человек начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий.

В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

16 октября СК задержал виновников конфликта и предъявил им обвинения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».