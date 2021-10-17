Пушков назвал попытки Киева «задавить» Россию забавными

Фото: Пресс-служба Совфеда

Планы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «задавить» Россию в суде в Гааге по делу о пересечении границ в Керченском проливе являются «забавными». Такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

— Забавно. Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему, — написал Пушков.

По словам сенатора, риторика Киева в Парламентской ассамблее Совета Европы также оказалась безуспешной после угрозы выхода РФ из совета.

Пушков подытожил, что украинская позиция «ускользает» от крупных международных политических игроков или не принимается во внимание.

Слушания по делу об инциденте с украинскими военными судами проходили в международном арбитражном суде в Гааге с 11 по 16 октября. Дальнейшие заседания будут закрытыми.

25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу РФ в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин назвал данный инцидент провокацией и подчеркнул, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили операцией.