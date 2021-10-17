Посол России в Британии назвал степень готовности «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Российский трубопровод «Северный поток — 2» готов к использованию. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

— Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов. Он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу, — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод запустят в ближайшие дни. Он отметил, что дальнейшие работы с газопроводом будут зависеть от европейского регулятора.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.