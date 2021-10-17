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Названа основная версия гибели российских туристов в Албании

Анастасия Колоскова

Происшествия
Названа основная версия гибели российских туристов в Албании
Фото: YouTube / Euronews Albania

Причиной гибели четырех граждан РФ в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом заявил представитель полиции в комментарии порталу Albanian daily News.

— Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться, — процитировал полицейский, имя которого не называется, работника отеля.

Правоохранитель предположил, что сотрудник использовал слишком большое количество чистящего средства, что спровоцировало гибели туристов.

В настоящее время отравление хлором является основной версией следствия, отмечается в материале.

До этого посольство России в Албании подтвердило гибель четырех членов российской семьи в стране: Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова.

16 октября СМИ сообщили, что в сауне отеля в Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительным данным, причиной их смерти стало удушье.

Погибшие, по данным правоохранителей, находились в сауне дольше положенного времени. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал.

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