Школьница рассказала, что устроивший стрельбу под Пермью мальчик подвергался буллингу

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Устроивший стрельбу в Пермском крае шестиклассник подвергался буллингу от одноклассников. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила ученица той же школы.

— Стрельбу он, скорее всего, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия на Г., многие одноклассники называли его «губой». Я с ним не училась, я старше, но пару раз из-за общих знакомых пересекались, — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, мальчик — тихий и неагрессивный. Рос в обычной семье.

Из охраны в школе находились турникеты, которые утром разблокирует охранник или вахтер. Систему пропусков собирались ввести, но так этого и не сделали.

Инцидент произошел в поселке Сарс. Мальчик пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок. Его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша. По уточненным данным, пострадал один человек.

Отмечается, что стрелком оказался 12-летний учащийся этой школы, который пришел в нее с охотничьим ружьем «Сайга». По предварительным данным, оно принадлежит отцу мальчика. Он мог устроить стрельбу из-за мести однокласснице.

Это не первый случай стрельбы в учебных заведениях региона.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.

Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.