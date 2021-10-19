Уголовное дело возбудили после гибели туристов в Албании

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Генеральная прокуратура Албании возбудила уголовное дело по статье «Убийство» после гибели российских туристов на территории страны. Об этом во вторник, 19 октября, пишет газета «Известия» со ссылкой на российское посольство.

16 октября СМИ сообщили, что в сауне отеля в Албании были найдены тела четырех граждан России.

Погибшие, по данным правоохранителей, находились в сауне дольше положенного времени. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал.

Причиной гибели четырех граждан РФ мог стать хлор в бассейне при отеле.