Попова заявила, что ситуация с COVID-19 не позволяет долго принимать решения

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Эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции в России не позволяет долго раскачиваться и медленно принимать решения о новых ограничительных мерах. Об этом во вторник, 19 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, интервал между предложениями главных санитарных врачей субъектов РФ и принятием конкретных решений является слишком долгим.

— Эпидемиологическая ситуация не при какой инфекции не позволяет раскачиваться и долго раздумывать принимать или не принимать, когда это решение из набора инструментов уже опробованных и эффективных, и когда это занимает 10 дней, две недели, это безусловно ведет к ухудшению эпидситуации, — подчеркнула Попова.

Она отметила, что рост заболевших COVID-19 в настоящее время наблюдается в 79 регионах страны.

Глава ведомства также добавила, что такая мера борьбы с инфекцией, которая предполагает введение QR-кодов в регионах, является недостаточной, пишет РИА Новости.