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Попова заявила, что ситуация с COVID-19 не позволяет долго принимать решения

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова заявила, что ситуация с COVID-19 не позволяет долго принимать решения
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции в России не позволяет долго раскачиваться и медленно принимать решения о новых ограничительных мерах. Об этом во вторник, 19 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, интервал между предложениями главных санитарных врачей субъектов РФ и принятием конкретных решений является слишком долгим.

— Эпидемиологическая ситуация не при какой инфекции не позволяет раскачиваться и долго раздумывать принимать или не принимать, когда это решение из набора инструментов уже опробованных и эффективных, и когда это занимает 10 дней, две недели, это безусловно ведет к ухудшению эпидситуации, — подчеркнула Попова.

Она отметила, что рост заболевших COVID-19 в настоящее время наблюдается в 79 регионах страны.

Глава ведомства также добавила, что такая мера борьбы с инфекцией, которая предполагает введение QR-кодов в регионах, является недостаточной, пишет РИА Новости.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Так, например, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут жители Крыма, занятые в образовательной сфере, а также медицинские работники, водители такси, торговцы в местах общественного питания, сотрудники отелей, домов отдыха, фитнес-центров и те, кто работает в сфере ЖКХ.

QR-коды понадобятся с 15 ноября для посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов Приморья. Постановление об этом подписала глава регионального правительства Вера Щербина.

Кроме того, обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников сфер обслуживания, здравоохранения, культуры, строительства, рыболовства, ЖКХ, МФЦ, промышленности и других ввели на Чукотке.

Также посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

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