Попова: Наибольший рост заболеваемости COVID-19 наблюдается среди школьников и пенсионеров

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Наибольший прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наблюдается в настоящее время среди школьников и граждан старшего возраста. Об этом во вторник, 19 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет, — отметила она.

При этом глава ведомства уточнила, что прирост заболевших распространяется сейчас на все возрастные группы населения, пишет РИА Новости.

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 стартовало в школах Москвы 14 октября. Школьники и ученики дошкольных групп обязаны сдавать тест раз в две недели. Однако в соцсетях до сих пор не утихают разговоры, насколько необходим такой способ борьбы с вирусом. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и психологами и узнала, как такой способ диагностики позволит уменьшить заболеваемость и почему это лучше, чем перевод школ на дистанционный режим обучения.