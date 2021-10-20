Столичные учителя физкультуры смогут увидеть физкультурную группу здоровья ребенка в МЭШ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В электронном журнале Московской электронной школы (МЭШ) теперь можно увидеть информацию о здоровье ученика. Классные руководители и преподаватели физкультуры увидят в журнале римскую цифру, которая обозначает физкультурную группу здоровья ребенка. Примечательно, что данную оценку выставляют специалисты медицинских учреждений.

Впоследствии учителя смогут подобрать для школьника оптимальный уровень физической нагрузки на уроках, ориентируясь на вышеупомянутый показатель.

Кроме того, в 2021 году москвичам стала доступна услуга оформления справки об отсутствии ребенка в учебном заведении в режиме онлайн. Документ доступен в системе «ЕМИАС.Школа». Информация о сроке освобождения ребенка от занятий отобразится в МЭШ для удобства учителей. В сентябре текущего года доступ к справкам появился и у родителей школьников в разделе «Мои справки», подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне вбиблиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появилась кнопка «Предложить улучшение». С помощью нее пользователи смогут высказать авторам уроков свои предложения по улучшению учебных материалов.

Функция доступна для тех пользователей, у которых есть авторизация на сайте school.mos.ru или на сайте библиотеки МЭШ.

После того как ученик нажмет новую кнопку, перед ним появится соответствующее окно. В него можно будет вписать текст с пожеланиями, уточнениями и претензиями по учебным материалам. Комментарий будет отправлен автору урока.