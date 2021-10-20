Эксперт рассказала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона

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Пользователь смартфона, разобравшись в доступных настройках, зачастую может самостоятельно обезопасить себя от кражи данных. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.

Она отметила, что в системе Android почти каждое из разрешений для приложений является управляемым. Эксперт посоветовала проверить, какие приложения могут, например, читать СМС, поскольку так можно получить доступ к некоторым кодам подтверждений. Не лишним будет ограничивать доступ приложений к местоположению и микрофону на устройстве.

Также важно контролировать раздел «Особый доступ», потому что имеющие его приложения обладают правами администратора, пояснила эксперт. У системы iOS управлять разрешениями можно в разделе «Конфиденциальность» или в каждом приложении индивидуально. Также следует отследить, доверие каким сертификатам включено в системе (опция «Настройки доверия сертификатов»), заключает Михайлова, передает агентство «Прайм».

— Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию «Устанавливать неизвестные приложения» всем приложениям, — предупредила эксперт.

Также она сообщила, что дополнительно на уровне провайдера можно включить функцию «Запрет контента» — она оградит от случайных или нежелательных платных звонков и СМС на короткие номера и исключит возможность платных подписок.

Во время пандемии коронавируса мошенники пытались нажиться на COVID-19. Однако, как выяснилось, занимались этим не только преступники, но и те, кто должен лечить граждан. Так, оказалось, что за деньги некоторые врачи готовы были идти на нарушение закона. В частности, они продавали сертификаты о вакцинации, не делая прививку пациенту. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, можно ли считать действия таких медиков нарушением клятвы Гиппократа, а также о том, что грозит за продажу документов не только «продавцам» в медицинских халатах, но и тем, кто купил подобный сертификат.