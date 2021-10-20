Народный календарь. Чего нельзя делать 21 октября, в день Трифона и Пелагеи

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21 октября Православная церковь почитает память преподобной Пелагии Антиохийской. Еще 21 октября чтят память преподобного Трифон, архимандрита Вятского.

В этот день запрещается вести разговоры по пустякам, также нельзя беседовать с незнакомыми людьми и сплетничать с близкими.

Запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться, конфликтовать, ссориться. Под запрет попадает обсуждение плохих снов, однако это ограничение исчезает после того, как зайдет солнце.

Приметы погоды:

Если звезды ярко сияют, погода будет хорошая. Если тускло — жди ненастья.

Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 21 октября, в день Трифона и Пелагеи

Именины отмечают: Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир.