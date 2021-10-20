Неизвестный избил девушку-блогера, устроившую обнаженную фотосессию на фоне здания МГУ

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, метро Университет Карта всех событий

В Москве избили девушку, которая снялась вместе со своей подругой обнаженной рядом с главным зданием МГУ. Видео с избиением появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек бьет девушку и треплет ее за волосы.

Позже потерпевшая разместила на своей странице в соцсети Instagram видео, на котором продемонстрировала последствия избиения. Пользователи предположили в комментариях к публикации, что девушка пострадала из-за фотосессии, сообщает РЕН ТВ.

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера и его спутницу. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

Оба участника той фотосессии были арестованы на 10 суток. Блогеру также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Пресс-секретарь суда отметил, что после отбывания наказания его депортируют из России. По данным СМИ, блогер сам настоял на этом.