Спасатели поймали енота в квартире дома на северо-западе Москвы

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4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, Москва, Россия Карта всех событий

Енот пробрался в квартиру женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в среду, 20 октября.

— Вечером 20 октября в службу 112 Москвы поступило сообщение: в доме, расположенном на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора женщина обнаружила енота. На место происшествия выехал расчет ПСО № 205 Пожарно-спасательного центра столицы, — говорится в сообщении.

Пожарным удалось поймать животное. Енот при этом не пострадал, отмечается в Telegram-канале ведомства.

18 октября в Государственном историческом музее сообщили о лисе на территории храма Василия Блаженного в центре Москвы. Камеры заметили животное в 05:20. Животное пару минут погуляло по территории храмового комплекса, а потом убежало.