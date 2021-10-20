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Тренер описал состояние боксера после нападения медведя под Тюменью

Иван Юминов

Происшествия
Тренер описал состояние боксера после нападения медведя под Тюменью
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Боксер Илья Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области. Об этом сообщил его тренер Дмитрий Косенко в среду, 20 октября.

— Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, его жизни пока ничего не угрожает, — рассказал наставник.

Спортсмена, по его словам, ждет длинная реабилитация из-за характера травм медведя. По факту инцидента начали работу следователи, приводит слова Косенко РИА Новости.

20 октября СМИ сообщили, что Медведев убил дикого медведя на реке Иртыш в Тюменской области. Он возвращался с рыбалки еще с двумя людьми, когда на них набросилось животное.

В результате на месте погиб 48-летний мужчина. Животное повалило боксера на лопатки, но тот смог убить его ножом, несмотря на рваные раны головы и конечностей.

Третий участник похода, рыбак Денис Чеботарь, не пострадал. Он доставил Медведева на лодке в больницу, где ему оказывают помощь врачи.

Рыбак уточнил, что боксер сперва попытался застрелить животное, когда оно напало на его товарища. Но к смерти медведя привели лишь несколько ударов ножом, заключил Чеботарь.

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