МВД допросило Собчак в Сочи по делу о смертельном ДТП

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

МВД допросило телеведущую Ксению Собчак после смертельной аварии в Сочи. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в среду, 20 октября.

— В ходе допроса следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения. Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов, — говорится в сообщении.

Собчак, по данным МВД, подтвердила получение повреждений в результате аварии. Следователь попытался выяснить их характер и тяжесть, но телеведущая сослалась на отсутствие при себе медицинских документов.

Свидетель подчеркнула, что откажется ознакомиться с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы в случае его вынесения. Собчак предупредили, что против нее примут меры процессуального принуждения при уклонении от явки к следователю, отмечает «МВД Медиа».

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

12 октября следователи МВД России провели следственные действия с Ксенией Собчак. Она находилась в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП.

15 октября адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Собчак посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Как рассказал корреспондент «ВМ», прибывший к главному зданию Росгвардии, автомобили телеведущей действительно находились на территории управления около часа.

Позже Ксения Собчак заявила, что посетила главное управление Росгвардии по Москве из-за якобы слежки за ней неизвестными.