Суд признал законным изъятие 32,5 миллиарда рублей у экс-министра Михаила Абызова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Второй кассационный суд в Москве признал законным взыскание в пользу государства 32,5 миллиарда рублей с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», суд не выявил оснований для удовлетворения кассации представителей Абызова и отклонил ее.

Дело экс-министра Абызова

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Совместно со своими сообщниками Абызов заработал 32 миллиарда рублей на незаконной предпринимательской деятельности. Также фигурантов дела обвиняют в коммерческом подкупе на 48 миллиардов рублей и других коррупционных преступлениях.

В середине июля 2020 года Следственный комитет России сообщил, что установил причастность Абызова к новым преступлениям. Всего в качестве обвиняемых, включая самого экс-министра, к делу привлечены 16 человек. Четверо их них — в розыске.

В марте 2021 года СК обнаружил в Италии две виллы на два миллиарда рублей, принадлежащие Абызову и его родственникам. Одна из них расположена в 15 километрах от моря в области Тоскана. Вторая вилла - оформлена на сына Абызова. В ведомстве отметили, что обслуживающему персоналу на виллах Абызов мог платить похищенными в России средствами.

27 апреля Абызову стало плохо во время заседания Мосгорсуда, на котором проходило слушание его дела. Позже адвокат Михаила Абызова заявил, что у экс-министра диагностировали COVID-19.