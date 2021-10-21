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Названо количество москвичей с устойчивым иммунитетом к коронавирусу

Михаил Алимов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Названо количество москвичей с устойчивым иммунитетом к коронавирусу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве меньше 3,4 миллиона человек обладают устойчивым вакцинационным иммунитетом к коронавирусу. Об этом в четверг, 21 октября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5–6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 миллионов, а менее 3 миллионов 400 тысяч человек, — передает ее слова Telegram-канал оперштаба.

До этого заммэра рассказала о ситуации с коронавирусом в городе, из-за которой вводятся дополнительные ограничения.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки.

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