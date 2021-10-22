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Пользователи Instagram смогут делиться контентом с компьютера

Виктория Храменкова

Общество
Пользователи Instagram смогут делиться контентом с компьютера
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В социальной сети Instagram теперь можно загрузить фото и видео не только через телефон, но и через браузер на компьютере.

— Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram, — написала в Twitter пресс-служба соцсети в пятницу, 22 октября.

Возможность загрузки контента ранее была доступна только с мобильных устройств. Браузер на компьютере подразумевал лишь просмотр и оценивание публикаций.

В четверг, 21 октября, стало известно, что равительство Великобритании рассмотрит способы повлиять на ряд онлайн-платформ для обеспечения безопасности. Так, например, лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер раскритиковал Facebook и Instagram, которые используют «опасные алгоритмы».

В начале октября эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал, как защитить свой контент в социальных сетях. Некоторые люди могут своровать персональные данные для создания страничек—клонов.

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