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Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции стадиона «Москвич»

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции стадиона «Москвич»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Волгоградский пр-т., 46/15с1,Карта всех событий

Работы по реконструкции стадиона «Москвич» выполнены на 80 процентов. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На объекте завершены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, кладка стен и перегородок, ведется отделка помещений. Также мы закончили обустройство подогрева футбольного поля. Общая строительная готовность объекта составляет около 80 процентов, — рассказал он.

Сейчас специалисты завершают монтаж внутренних инженерных систем, сидений на трибунах, обустраивают футбольное поле и отделывают фасад. Всего в работах задействованы 230 человек и 17 единиц техники. Завершить реконструкцию планируется весной 2022 года.

После открытия в районе Текстильщики появится новая точка притяжения, где можно будет посмотреть городские соревнования по футболу и легкой атлетике.

Там спортсмены смогут заниматься прыжками с шестом, прыжками в длину и высоту, метанием ядра и стрельбой. Кроме того, на территории стадиона разместятся зал для пресс-конференций, смешанная зона, рабочее помещение для прессы, ТВ и радиостудии, комментаторские. На втором уровне трибун обустроят фойе для зрителей с санузлами.

До этого Бочкарев сообщил, что специалисты планируют возвести дворец спорта и теннисный центр на территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы в 2023 году. Он отметил, что территория бывшего аэродрома комплексно развивается в настоящий момент. Здесь возводят жилье, объекты социальной инфраструктуры, а также создают новые рабочие места.

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