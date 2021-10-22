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Google после обращения RT удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации

Ирина Игнатенко

Общество
Google после обращения RT удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации
Фото: Pixabay

Google в ответ на запрос RT удалил некорректные варианты поисковых запросов на тему вакцинации.

Интернет-пользователи ранее обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» зачастую выдаются такие варианты, как «зло», «чип» и другие.

— Наша команда все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам, — отмечается в официальном ответе компании на запрос телеканала.

Представители компании отметили, что когда они узнают, что предлагаемые варианты возможных запросов нарушают политику, связанную с автозаполнением, эти варианты подлежат удалению.

Теперь же, если вбить эту фразу, поисковик предлагает другое продолжение фразы для поиска нужной информации: «эксперимент», «хорошо или плохо», «медицинское вмешательство», «обязательно», «важно».

До этого сообщалось, что Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей за размещение запрещенного контента. 30 сентября Роскомнадзор сообщил о планах выдать Facebook новый протокол за повторное неудаление запрещенного контента.

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